Temu'ya rekabet soruşturması! 'Fiyat artışlarına yol açabilir'
Alman Kartel Ofisi, Çinli indirimli e-ticaret platformu Temu hakkında satıcıların fiyatlandırmasına müdahale ettiği şüphesiyle soruşturma başlattı. Yetkililer, platformun satıcılara "kabul edilemez gereklilikler" dayatabileceğini ve bunun da rekabeti sınırlayarak diğer satış kanallarında fiyat artışlarına yol açabileceğini belirtiyor.
Alman Kartel Ofisi, Çin merkezli indirimli e-ticaret platformu Temu'nun satıcıların fiyatlandırma politikalarına müdahale edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.
"Fiyat artışlarına yol açabilir"
Kartel Ofisi Başkanı Andreas Mundt yaptığı açıklamada, "Temu'nun Alman pazarındaki satıcıların fiyatlandırmasına yönelik kabul edilemez gereklilikler dayatabileceği şüphesini araştırıyoruz. Bu tür gereklilikler önemli rekabet kısıtlamaları oluşturabilir ve nihayetinde diğer satış kanallarında fiyat artışlarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın, Almanya'da Temu adıyla faaliyet gösteren Dublin merkezli Whaleco Technology Limited şirketine karşı açıldığı bildirildi.