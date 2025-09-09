Temyiz Mahkemesi, Trump’a verilen 83,3 milyon dolarlık tazminatı onadı

Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, eski dergi yazarı E. Jean Carroll’un itibarını zedelediği gerekçesiyle Trump’a verilen tazminat kararını oybirliğiyle onadı.

Mahkeme, Trump’ın başkanlık döneminde yaptığı açıklamaların dokunulmazlık kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yargıçlar, Trump’ın iftira niteliğindeki açıklamalarını ilk mahkeme kararından sonra da sürdürmesini cezai tazminatın gerekçesi olarak gösterdi.

Trump ve avukatlarından tepki

Trump’ın ekibi, kararı “liberal yargı savaşı” olarak nitelendirerek, “Başkan Trump ABD’yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmıştır. ABD halkı, Demokratlar tarafından finanse edilen bu cadı avının sona ermesini talep ediyor” açıklamasında bulundu.

Carroll’ın avukatından yanıt

Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan ise, “Temyiz Mahkemesi’nin 70 sayfalık kararı, Carroll’un doğruyu söylediğini ve Trump’ın doğruyu söylemediğini teyit etmektedir. Adaletin sonunda yerini bulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçmiş kararlar

Trump, geçen yıl Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasında 1990’ların ortasında yaşandığı iddia edilen olay nedeniyle cinsel saldırı ve iftiradan suçlu bulunmuş, 5 milyon dolar tazminata mahkûm edilmişti. O karar da bu yıl temyiz mahkemesi tarafından onanmıştı.

Trump, tüm suçlamaları reddederken, davaları “Demokratların siyasi komplosu” olarak tanımlamaya devam ediyor.