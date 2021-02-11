Tencent CEO'su yolsuzluk iddiasıyla gözaltında

Çinli teknoloji devi Tencent Holdings Ltd, üst yöneticilerinden birinin şirketin mesajlaşma uygulaması WeChat'teki kişisel verileri üçüncü bir partiyle paylaştığı öne sürülen haberlerin ardından, “kişisel yolsuzluk” suçlamasıyla Çinli yetkililer tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltı, Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarını ve özel sektör şampiyonlarını anti-tröst ve veri gizliliği kurallarının ihlalleri konusundaki baskısı sonrasında geldi.

Wall Street Journal daha önce, bir Tencent yöneticisinin, ülkenin eski üst düzey kolluk kuvvetleri yetkililerinden birinin dahil olduğu yüksek profilli bir yolsuzluk davasıyla ilgili bir soruşturmanın parçası olarak Çinli yetkililer tarafından alıkonduğunu duyurmuştu.

WSJ, Tencent'in sosyal medya uygulaması WeChat tarafından toplanan kişisel verilerin izinsiz paylaşılması iddiasıyla geçen yıldan beri Çin'in yolsuzluk karşıtı müfettişi tarafından soruşturma altında tutulduğunu açıklamıştı.

Çin’de otoritelerin teknoloji şirketlerine baskısı devam ederken Geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıkan Jack Ma’nın sahibi olduğu Alibaba ve Ant Group’a da çeşitli soruşturmalar açılmıştı.