Tencent ilk kasiyersiz mağazasını açtı
Tencent, Çin'de ilk kasiyersiz mağazasını açtı. Kısa süre önce de Amazon, kasa ödemesi gerektirmeyen, "al ve çık" usulü mağazasını hizmete almıştı.
Çin'in internet devi Tencent, Şanghay kentinde ilk kasiyersiz mağazasını açtı.
"We Life" adlı mağazada alışveriş yapanlar, nakit para veya kart kullanmadan mesajlaşma uygulaması WeChat'in elektronik cüzdanı Wechat Pay ile ödemelerini yapabiliyor.
Müşteriler, akıllı telefonlarıyla kapıdaki bir kare kodu tarayarak, kullanıcı tanımlama sistemini devreye sokabiliyor ve otomatik olarak ödeme yapabiliyor.
Mağazada bulunan tüm ürünler, fiyat ve stok gibi bilgileri depolayan manyetik çipli radyo frekansı etiketleri ile donatılmış durumda.
Tencent, 4 Şubat'a kadar açık kalması planlanan 300 metrekarelik mağazada fiziksel perakende alanındaki ödeme kabiliyetlerini sergileyecek.
Bu ay içinde e-ticaret devi Amazon ABD'de ilk kasiyersiz mağazasını hizmete almıştı.