Terör estirip bankadan 50 bin dolarını çekip teslim oldu

Ülkenin doğusunda yer alan Bekaa vilayetine bağlı Cib Cenin beldesindeki bankaya giden bir Lübnanlı, hükümet tarafından kısıtlama konulan döviz hesabından tüm parasını çekmek istedi. Red cevabı alan kişi önce bankayı bombayla patlama ve yakma tehdidinde bulundu. Ardından benzin şişesini çıkarıp etrafa döktü. Banka çalışanları ve müşterileri bir müddet rehin aldı.

Güvenlik güçlerinin bankaya gelmesi ve 3 saat süren ikna çalışmaları sonucu vatandaşın, talep ettiği 50 bin doları hesabından çektiği ve şubeye gelen bir aile ferdine teslim ettiği belirtildi.

Parasının tamamını çektikten sonra eylemini sonlandırıp rehineleri serbest bırakan zanlı, polise teslim oldu.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu. Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de, kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasının çekebileceğini duyurmuştu.