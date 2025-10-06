Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivil yerleşim yerlerine saldırdı
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep kırsalındaki Deyr Hafır bölgesinde sivil yerleşim yerlerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, terör örgütü PKK/YPG'nin, Deyr Hafır bölgesinde yer alan Humayma ve El-Keyta köylerini topçu atışlarıyla hedef aldığını belirtti.
Haberde, Suriye ordusunun, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin mevzilerine ateş açarak karşılık verdiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA