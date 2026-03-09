Ters yönde araç kullanan milletvekiline para cezası

Hong Kong’da milletvekili Judy Chan, Wan Chai bölgesinde ters yönde araç kullandığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. Olayın ardından görülen davada mahkeme, Chan’ın trafik kuralını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme kararı doğrultusunda Chan’a 2 bin Hong Kong doları (11 bin 280 TL) para cezası verildi. Ayrıca milletvekilinin bir ay süreyle araç kullanması yasaklandı.

Mahkemede hatasını kabul etti

45 yaşındaki Chan’ın mahkemede suçunu kabul ettiği bildirildi. Olayın Hong Kong’un yoğun bölgelerinden biri olan Wan Chai’de meydana geldiği ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Mahkeme, ters yönde araç kullanmanın ciddi bir trafik ihlali olduğuna dikkat çekerek sürücülere kurallara uyma çağrısı yaptı. Yetkililer, bu tür ihlallerin hem sürücüler hem de yayalar için tehlike yaratabileceğini vurguladı.