Tesco kâr beklentisini yükseltti, hisseleri destek buldu

İngiltere'nin en büyük gıda perakendecisi Tesco, 8 Ekim'de açıkladığı yarıyıl bilançosunda satışlardaki sınırlı büyümeye rağmen kârlılığını artırdığını duyurdu. Şirketin düzeltilmiş faaliyet kârı yüzde 6,5 yükselirken güçlü nakit akışı ve maliyet tasarrufları yıllık kâr beklentisinin yukarı yönlü güncellenmesini sağladı.

Satışlar yüzde 2 arttı, kâr daha hızlı büyüdü

Tesco'nun 29 Ağustos 2026'da sona eren 26 haftalık dönemde, KDV ve akaryakıt hariç satışları yüzde 2 artarak 33 milyar 776 milyon sterline ulaştı. Aynı dönemde düzeltilmiş faaliyet kârı 1 milyar 674 milyon sterlinden 1 milyar 783 milyon sterline yükseldi. Böylece faaliyet kârındaki yüzde 6,5'lik artış, satış büyümesinin üç katından fazla gerçekleşti.

Şirketin vergi öncesi kârı da yüzde 11,5 artışla 1 milyar 455 milyon sterline çıktı. Bu sonuç, satışlardaki büyümenin sınırlı kaldığı dönemde maliyet kontrolünün kârlılığa katkısını ortaya koydu. Tesco, güçlü ilk yarı performansının ardından 2026-2027 mali yılına ilişkin düzeltilmiş faaliyet kârı tahminini yukarı yönlü güncelledi.

Şirket daha önce yıllık kârının 3 milyar ile 3,3 milyar sterlin arasında gerçekleşmesini bekliyordu. Yeni açıklamada tahmin aralığının alt sınırı 3 milyar 150 milyon sterline çıkarılırken üst sınır 3,3 milyar sterlin olarak korundu. Böylece şirket, yıllık kâr beklentisinin alt sınırını 150 milyon sterlin yükseltmiş oldu. Bu değişiklik, yılın kalan döneminde kârlılığın daha güçlü korunacağına yönelik yönetim beklentisini yansıtıyor. Ancak üst sınırın değişmemesi, maliyet ve talep risklerinin tamamen ortadan kalkmadığını da gösteriyor.

Nakit akışı yüzde 21 arttı

Bilançonun dikkat çekici bölümlerinden biri nakit yaratma performansı oldu. Tesco'nun serbest nakit akışı geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 298 milyon sterlinden 1 milyar 570 milyon sterline yükseldi. Böylece artış yüzde 21'e ulaştı. Şirketin borçlanma, yatırım harcamaları ve hissedarlarına yapacağı ödemeler açısından güçlü nakit akışı önemli bir finansal avantaj sağlıyor.

Bununla birlikte Tesco'nun net borcu da geçen yılın aynı dönemine göre artarak yaklaşık 10 milyar sterline ulaştı. Bu nedenle nakit akışındaki iyileşme, borç yükünün tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Tesco, bilançosuyla birlikte hissedarlarına yönelik önemli bir karar da açıkladı.

Şirket, devam eden hisse geri alım programının büyüklüğünü 750 milyon sterlinden 950 milyon sterline yükseltti. Böylece programa 200 milyon sterlinlik ek kaynak ayrılmış oldu. Hisse geri alımları, piyasadaki pay sayısını azaltarak hisse başına kazancı destekleyebiliyor. Tesco'nun bu kararı, güçlü nakit üretimine ve finansal görünümüne duyduğu güvenin göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Açıklamanın ardından Tesco hisseleri Londra Borsası'nda yükseliş kaydetti.

İngiltere pazarındaki liderliğini koruyor

Tesco, yaklaşık yüzde 28'lik pazar payıyla İngiltere'nin en büyük gıda perakendecisi konumunu sürdürüyor. Şirketin büyüklüğü, tedarik zincirinde sağladığı ölçek avantajı ve fiyat rekabetindeki gücü, yüksek maliyet ortamında rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak tüketicilerin fiyatlara duyarlılığı, marketler arasındaki rekabeti canlı tutuyor. Tesco'nun kâr artışı da bu nedenle yalnızca daha fazla ürün satmasına değil, operasyonlarını daha verimli yönetmesine dayanıyor. Şirketin faaliyetlerinde internet üzerinden market alışverişi ve eve teslimat hizmetleri de önemli büyüme alanları arasında bulunuyor.

Tesco'nun internet satışları ilk yarıda yaklaşık yüzde 8 artarken üst segment ürünlere yönelik talep de büyümeyi destekledi. Gıda perakendeciliğinde hızlı teslimat, dijital alışveriş ve sadakat programları giderek daha önemli rekabet araçları haline geliyor. Tesco'nun bu alanlara yaptığı yatırımlar, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişime karşı pazar payını koruma çabasının parçası.

Yılın kalanında tüketici talebi belirleyici olacak

Tesco yönetimi, yılın ikinci yarısında tüketici talebinin dirençli kalmasını bekliyor. Ancak enerji maliyetleri, gıda fiyatları ve hane halkının harcanabilir gelirindeki değişim, perakende sektörünün performansı açısından belirleyici olmaya devam edecek. Şirketin yükselttiği yıllık kâr tahmini, mevcut maliyet ve talep koşullarına rağmen finansal performansını koruyabileceğine işaret ediyor.

Buna karşılık önümüzdeki dönemde fiyat rekabetinin sertleşmesi ve tüketicilerin daha ucuz ürünlere yönelmesi, perakendecilerin kâr marjlarını baskılayabilecek başlıca riskler arasında bulunuyor.