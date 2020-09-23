Tesco'dan panikle alışveriş yapmama çağrısı

23 Eylül 2020

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren süpermarketler zinciri Tesco, ülkenin COVID-19 salgını ile yeni önlemler alması üzerine, vatandaşlara panikle alışveriş yapmama çağrısında bulundu.

Tesco CEO'su Dave Lewis, "Birleşik Krallık gıda endüstrisinin bir önceki kısıtlamalarda ortaya iyi bir performans koyduğunu gördük, bir tedarik sorunu yaşamayacağız" dedi.

Müşterilere her zamanki gibi alışveriş yapmalarını öneren Lewis ekledi, "Kimsenin panikle fazla alışveriş yapmasını istemiyoruz, çünkü bu durum tedarik zincirinde gerginliklere neden oluyor."