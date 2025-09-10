TESK Başkanı Palandöken: “Basit usulden gerçek usule geçiş en az 3 yıl ertelenmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usulden gerçek usule geçişin küçük esnafı zorlayacağını belirterek, düzenlemenin en az üç yıl ertelenmesini istedi.

Palandöken, basit usulün yalnızca bir vergi sistemi değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal istikrarın teminatı olduğuna dikkat çekerek, “Küçük esnafın ayakta kalabilmesi için bu geçişin altyapı hazırlandıktan sonra yapılması gerekir. Aksi halde kepenk kapatmalar kaçınılmaz hale gelecektir” dedi.

“Mali yük artacak”

Palandöken, gerçek usule geçişle birlikte düzenli defter tutma, beyanname verme, KDV, geçici vergi ve stopaj gibi yükümlülüklerin doğacağını, bunun da sınırlı kazançla geçinen esnafın mali dengesini bozacağını ifade etti.

“Dijitalleşmede uyum sorunu”

Yeni sistemin e-fatura ve e-defter gibi dijital uygulamaları zorunlu hale getirdiğini hatırlatan Palandöken, esnafın büyük bölümünün bu altyapıya erişemediğini söyledi. Palandöken, “Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okuryazarlığı zayıf esnaf için süreç büyük bir uyum sorunu yaratacaktır” diye konuştu.

“Yerel ekonomi ve sosyal dengenin direği”

Palandöken, esnaf ve sanatkârların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal hayatın da temel unsurları olduğunu vurgulayarak, “Mahalle bakkalı, terzi, marangoz, ayakkabı tamircisi… Bunların yok olması istihdamı azaltır, kayıt dışılığı artırır ve sosyal dengeleri bozar” dedi.