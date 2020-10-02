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Tesla 2021'de Hindistan pazarına girecek

Elon Musk, Tesla'nın 2021 yılında Hindistan pazarına gireceğini söyledi.

Tesla 2021'de Hindistan pazarına girecek
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Twitter üzerinden soruları yanıtlayan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Tesla'nın, 1,353 milyar nüfusa sahip olan Hindistan pazarına ne zaman gireceği sorusuna, "Gelecek yıl kesinlikle" yanıtını verdi.

Hindistan basısında geçen ay yer alan haberlerde, Tesla'nın Bengaluru'da bir araştırma ve inovasyon merkezi açmak için yerel yetkililer ile ön görüşmeler yaptığı öne sürülmüştü.

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