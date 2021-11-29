Tesla, Almanya'da üretime aralık ayında başlayacak

Tesla'nın Almanya'daki üretim operasyonlarına aralık ayında başlayacağı öne sürüldü.

Automobilwoche dergisinin haberine göre Tesla, Almanya'da 2022 yılının ilk yarısında 30 bin araç üretmeyi hedefleyecek.

Tesla, Almanya'da üretime temmuz ayında başlamayı planlıyordu ancak çevre ile ilgili şartların yerine getirilememesi nedeniyle bu tarih ötelenmişti.

Alman yerel regülatörler tesisin üretime geçmesi için onayı birkaç gün içinde verecekler. Ocak ayında seri üretimin haftada bin araç ile başlaması ve kademeli olarak artırılması bekleniyor.