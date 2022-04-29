Tesla, binlerce aracını geri çağırıyor

Tesla, ABD'deki yaklaşık 48 bin adet Model 3 Performance aracını 'Track Modu'ndayken hız göstergesini göstermeyebilecekleri gerekçesiyle geri çağırıyor.

Tesla'nın belgelerine göre 2018 ve 2022 yılları arasındaki araçlar geri çağrılacak. Tesla, sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yapacak.

Şirket, aralık ayındaki ürün yazılımı güncellemesinin, hız birimini kullanıcı arayüzünden kaldırdığını açıkladı.