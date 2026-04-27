Elon Musk uyardı: ABD ulusal borcunun iflas getirmesi kaçınılmaz

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD ulusal borcu nedeniyle ülkenin iflasın eşiğinde olduğu yönünde sert bir uyarıda bulundu. Musk, bu mali krizden kurtulmak için yapay zeka ve robotik alanındaki ilerlemelerin zorunlu olduğunu ifade etti.

Katıldığı bir yayında değerlendirmelerde bulunan Musk, yapay zeka ve robotlar olmadan ülkenin yüzde 1000 oranında iflas edeceğini savundu. Borç yükünün kontrolsüz bir şekilde arttığını belirten Musk, teknolojik atılımlar gerçekleşmediği takdirde bu sorunun aşılamayacağını söyledi.

ABD ulusal borcu ve teknolojik çözümler

Güncel verilere göre ABD ulusal borcu 38,56 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Federal harcamaların kamu gelirlerini önemli ölçüde aşması, mali dengeler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Hükümet sadece 2026 mali yılında, topladığı vergilerden yaklaşık 602 milyar dolar daha fazla harcama yaptı. Musk, bu borcun sürdürülebilirliğine dair endişelerini paylaşırken bütçe disiplininin önemine işaret etti.

Faiz ödemeleri askeri bütçeyi geride bıraktı

Mali yükün giderek ağırlaştığını vurgulayan Musk, borç faiz ödemelerinin 1 trilyon dolarlık askeri bütçeyi geçtiğini açıkladı. Bu durumun kamu maliyesi üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi tarafından hazırlanan raporlar da bu karamsar tabloyu destekliyor. Tahminlere göre faiz ödemeleri 2032 yılına kadar 1,5 trilyon doları, 2035 yılında ise 1,8 trilyon doları aşacak.

Doların satın alma gücünde sert düşüş

Musk, borç artışının yanı sıra doların değer kaybetmesi konusundaki riskleri daha önce de dile getirmişti. Minneapolis Federal Rezerv Bankası verileri, paranın satın alma gücündeki dramatik erimeyi ortaya koyuyor.

1970 yılındaki 100 doların satın alma gücü, 2025 yılı itibarıyla sadece 12,06 dolara kadar geriledi. Bu veriler, Amerikan ekonomisindeki uzun vadeli değer kaybını ve enflasyonist baskıyı kanıtlıyor.

Yatırımcılar, bu mali belirsizlik ortamında varlıklarını korumak amacıyla stratejilerini güncellemeye devam ediyor. Teknolojik yeniliklerin üretkenliği artırma potansiyeli, bu tür yapısal krizlerin aşılmasında en önemli çıkış kapısı olarak görülüyor.