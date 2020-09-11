Tesla, Çin'de ürettiği Model 3'ü Asya ve Avrupa'ya satacak
Tesla Çin'de ürettiği Model 3 otomobilleri Asya ve Avrupa'ya satmayı planlıyor.
Tesla, Çin'de ürettiği Model 3 otomobilleri Asya ve Avrupa pazarlarına satmayı planladığını açıkladı.
Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren kaynaklardan biri, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın aralık ayından beri Şangay fabrikasında üretilen Model 3 otomobilleri önümüzdeki yıldan itibaren Japonya ve Hong Kong pazarlarına da satmayı planladığını söyledi.
Tesla henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.