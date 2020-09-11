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Tesla, Çin'de ürettiği Model 3'ü Asya ve Avrupa'ya satacak

Tesla Çin'de ürettiği Model 3 otomobilleri Asya ve Avrupa'ya satmayı planlıyor.

Tesla, Çin'de ürettiği Model 3'ü Asya ve Avrupa'ya satacak
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Tesla, Çin'de ürettiği Model 3 otomobilleri Asya ve Avrupa pazarlarına satmayı planladığını açıkladı.

Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren kaynaklardan biri, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın aralık ayından beri Şangay fabrikasında üretilen Model 3 otomobilleri önümüzdeki yıldan itibaren Japonya ve Hong Kong pazarlarına da satmayı planladığını söyledi.

Tesla henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

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