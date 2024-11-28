Tesla Cybertruck korkunç bir kazaya karıştı: Çok sayıda ölü var

Piedmont Polis Şefi Jeremy Bowers, sabaha karşı 03.08’de Tesla’nın Cybertruck kamyonetindeki bir yolcunun telefonundan acil durum alarmı alındığını duyurdu.

Tesla Cybertruck, Piedmont’ta King Avenue ile Hampton Road’da bir araçla çarpıştı.

Bowers polis ekiplerinin olay mahalline intikal ettiği sırada Cybertruck’ın alevler içinde olduğunu açıkladı.

Bowers, kaza sırasında Tesla'nın içinde dört kişi bulunduğunu; diğer sürücünün aracından indiğini ve insanlardan birini Tesla'dan çıkarmayı başardığını söyledi.

Bowers, “Bu trajik bir can kaybı” dedi ve şöyle devam etti: “Çarpışmanın nedenini bilmiyoruz ve tatil sezonunda kalplerimiz bu trajediyle başa çıkmak zorunda kalacak ailelerle birlikte.”