Tesla hisseleri yüzde 3 değer kaybetti
Elektrikli araç üreticisi Tesla hisseleri, firmanın Batarya Günü etkinliği öncesinde CEO Elon Musk'ın yaptığı açıklamalarla düştü.
Bugün Palo Alto'da gerçekleştirilecek olan Batarya Günü etkinliği öncesinde yaptığı Twitter paylaşımında, etkinlikte pek çok "heyecanlandırıcı" yenilik tanıtılacağını ancak bu yeniliklerin, uzun vadede üretime yansıyacağı ve 2022 yılına dek üretimde kullanılmayacağını açıklaması sonrasında Tesla hisseleri yüzde 3,65 değer kaybetti.
Tesla hisseleri görülen yüzde 3,65'lik düşüş sonrasında 433 dolardan işlem görüyor.