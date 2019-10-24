Tesla karamsarları şaşırttı, hisseler yüzde 21 ralli yaptı

24 Ekim 2019

HİLAL SARI - DIŞ HABERLER

Tesla şirket için karamsar öngörülerde bulunan uzmanları şaşırttı. Üçüncü çeyrek sonuçlarında zarar açıklaması beklenirken beklentilerin de üzerinde bir kar açıklayınca şirketin New York Borsası’nda NASDAQ endeksinde işlem gören hisseleri kapanışın ardından yüzde 21’lik bir ralli yaparak 308.50 dolara kadar yükselerek yedi ayın zirvesini gördü.

Tesla’nın karamsarı çoktu, bazıları şirketin zararına araç sattığını bazıları da taahhüt ettiği araçların üretimini zamanında tamamlayamayacağını öngörüyordu. Bazıları kurucu ve CEO Elon Musk’ın deli olduğunu ve şirketi batıracağını söylemişti. Fakat üçüncü çeyrek sonuçları tüm karamsar beklentileri boşa çıkarttı.

Şirketin yıl başından bu yana kayıpları yüzde 8’e gerilerken, Tesla piyasa büyüklüğü bir gecede 9 milyar dolar arttı. Yatırımcıların kurucu Elon Musk’un bir dizi skandalın ardından yönetim kurulu başkanlığını bırakması ve sermaye yapısı daha güçlü küresel rakiplerine karşı dirençli olabilmesine ilişkin endişeleri karşısında üçüncü çeyrek sonuçları önemli bir mihenk taşı oldu.

Elon Musk güçlü nakit akışına vurgu yaptı

CEO Musk ise yatırımcıların özellikle mali yapıya yönelik endişelerini yatıştırmak istediği toplantıda Şangay GigaFactory’sinin takvimin öncesinde ilerlediğini, Model Y üretiminde de takvimin önünde olduklarını, güneş panelleri kurulumlarının ikinci çeyreğe göre yüzde 48 arttığını, mali yapının güçlü olduğunu ve pozitif bir nakit akışı olduğunu söyledi. Şirket üçüncü çeyrekte 143 milyon dolar kar elde ettiğini, eylül sonu itibariyle kasasında 371 milyon dolar nakit olduğunu duyurdu. Şirket finansal sonuçlarını açıkladığı toplantısında Şangay’daki üretimin ve Model Y için üretimin takvimin önünde gittiğini, Model Y’nin lansmanının 2020 yazında yapılacağını duyurdu.

Hedefin tutması için üç ayda 105 bin araç satması gerekiyor

Şirketin hedeflerini tutturabilmek için Şangay’daki yeni fabrikasından çıkacak Model 3’ün üretiminde ve gelecek yıl başlayacağı crossover Model Y’nin üretiminde bu karlılığını sürdürmesi gerekecek. Özellikle ikinci çeyrekte şirketin bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 2 artışla 97 bin araç sattığını açıklaması hisselerde sert bir düşüşe yol açmıştı. Şirketin milyarder kurucusu ve CEO’su Elon Musk, 2019 yılı boyunca toplam 360 bin araç satışı yapılacağı taahhüdünü yineledi. Buna göre şirketin yılın son üç ayında toplam 105 bin araç satabilmesi gerekiyor.

Öte yandan şirket geçen yıl bu zamanlarda benzer bir sürpriz sonuç açıklamış, şirketin hisseleri takip eden iki ayda yüzde 31 yükselmişti. Fakat ardından yönetime ilişkin endişeler, şirketin karlılığı ve Model 3’e olan talebe ilişkin endişelerle 2019 yıl başından bu yana şirketin hisseleri değer kaybetti.

İyi günleri geride kaldı’ diyen de çok

Maliyetleri ve mali yapısı tüm sektör ve yatırımcılar tarafından yakından izlenen Tesla 2010’dan bu yana 5.5 milyar dolar zarar yazdı ve 2019 yılında da üçüncü çeyrekteki karlılığa rağmen zarar yazacağı öngörülüyor. Mainstay Capital Management şef yatırım stratejisti David Kudla “Tesla’da zirveyi gördük, en iyi günleri geride kaldı” derken, Hargreaves Lansdown’dan analist Nicholas Hyett “Bu hızda büyüme ile Tesla ciddi bir nakit ihtiyacı yaşayacak” değerlendirmesini yapıyor.

Tam otonom için tarih verdi

CEO Musk, yatırımcılara tam otonom araçlarının da belirli müşteriler için 2019 yılının sonunda erken erişime açılabileceğinin müjdesini verdi. Musk, bu tarihin kesin olmadığını da hatırlatarak hedeflerinin, tam otonom özellikli Tesla aracı yıl bitimine yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.