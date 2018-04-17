Tesla, Model 3 üretimine ara verdi
Hisseleri ciddi düşüş yaşayan Tesla, mali geleceği açısından kritik öneme sahip Model 3 araçlarının üretimini geçici olarak durdurdu. Çalışanların ücretsiz izne çıkacağı bildirildi.
Finansal kriz yaşadığı belirtilen Tesla, elektrikli Model 3 araçlarının üretimini geçici olarak durdurdu. Tesla'nın California'daki fabrikasında Model 3 üretimine ara verdiği belirtildi.
Şirketin sahibi Elon Musk, çalışanlara gönderdiği mektupta, otomasyonu iyileştirmek adına üretimi 4-5 gün süreyle durdurduklarını bildirdi.
Fabrikada çalışanların, bu süre zarfında ücretsiz izinli sayılacağı kaydedildi.
Tesla, Model 3 için bugüne kadar 400 bin adet sipariş almıştı.
Hisseleri yüzde 25 düşmüştü
Musk, daha önce yaza kadar 5000 Model 3 aracı üreteceklerini açıklamıştı. Üretime ara verme kararının, şirketin mali geleceği açısından kaygıları artırdığı belirtiliyor.
Tesla mart ayında piyasalarda bugüne kadarki en kötü ayını yaşamış, hisseleri neredeyse yüzde 25 düşmüştü. Moody's, Tesla'nın kredi notunu düşürmüş ve şirketin görünümünü negatife çevirmiş, Morgan Stanley de Tesla'nın Model 3 üretimini hızlandırması gerektiğini duyurmuştu.
Tesla'nın hisseleri martta yüzde 25 düştü