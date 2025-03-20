Tesla protesto dalgası tüm dünyaya dağılıyor! Önce Las Vegas şimdi Kanada

Kanada'da milyarderlerin ve fosil yakıt şirketlerinin iklim krizine etkisine dikkat çekmek isteyen aktivistler, Tesla bayisine pembe boya püskürterek protesto düzenledi.

İki şüphelinin olay yerinde gözaltına alınmasıyla sona eren eyleme yönelik açıklamada bulunan çevreci hareket sözcüleri, "İklim krizi hayatları yok ediyor. Hükümetler, halkı yangın ve sel gibi felaketlerden korumak yerine fosil yakıt endüstrisini destekliyor" ifadesi kullanıldı.

"İklim krizi zararlarının bedeli ödenmeli!"

Elon Musk'ın oluşturduğu tehditlere karşı Kanadalıların korumasız bırakıldığı öne sürülen açıklamada, yetkililere kamu kaynaklarıyla finanse edilecek "İklim Felaketlerinden Korunma Ajansı"nın kurulması için çağrı yapıldı.

ABD dahil birçok ülkede Tesla bayi ve tesisleri, şirketin yol açtığı iklim krizi zararlarının bedelini ödemesi gerektiği gerekçesiyle protesto ve saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.