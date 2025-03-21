Tesla protestocularına Trump'tan tehdit: "20 yıl hapis yatabilirsiniz!"

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'ya saldırı düzenleyenlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı.

Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump şu ifadeleri kullandı: "Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek, (saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz" ifadelerini kullandı.

Konuya yönelik açıklama yapan bir diğer isim de ABD Adalet Bakanı Pam Bondi oldu. Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz" dedi.