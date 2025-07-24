Tesla'nın net kârı ve teslimatlarında düşüş! Gözler yeni modeller ve otonom teknolojilerde

Elektrikli araç devi Tesla, ikinci çeyrekte net kârında yüzde 16'lık bir düşüş yaşandığını açıkladı. Bu gerilemenin başlıca nedenleri arasında, küresel elektrikli araç satışlarındaki düşüş ve vergi teşviklerinin azalması gösterildi.

Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 düşerek 22,5 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte, 2024'ün ikinci çeyreğinde 443.956 olan araç teslimatının bu yıl aynı dönemde 384.122'ye inmesi etkili oldu. Otomotiv gelirlerinde yüzde 16, enerji bölümünde ise yüzde 7 oranında azalma yaşandı.

Hisse başına kârı beklentileri karşıladı

Tesla'nın hisse başına düzeltilmiş kârı 40 sent olarak açıklanarak piyasa beklentilerini karşıladı. Analistler gelirin 22,4 milyar dolar civarında olmasını öngörüyordu.

Şirket, gelir ve kâr kaybını öncelikle azalan araç satışlarına ve daha önce kazançlarını destekleyen düzenleyici kredilerdeki düşüşe bağladı. Gün içinde yatay seyreden Tesla hisseleri, bilanço açıklamasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Tesla'nın finansal zorluklarının, CEO Elon Musk'ın politik çıkışları ve özellikle Kaliforniya ile Avrupa'daki marka algısında yaşanan zedelenmelerle birlikte sonbahardan bu yana derinleştiği değerlendiriliyor. Musk'ın Mayıs ayında Trump yönetimiyle bağlarını koparması ve kamuoyundaki tartışmalı açıklamaları da, şirketin tüketici nezdindeki çekiciliğini etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Tüm bu tabloya rağmen Tesla, satışları canlandırmak amacıyla Model Y, Model S, Model X gibi modellerde güncellemeye giderken, Cybertruck'ın daha uygun fiyatlı versiyonunu da piyasaya sürdü.

Şirketin umudu otonom araçlar

Buna ek olarak, şirketin gelecekteki büyüme umudunu otonom araç teknolojisi ve robotik yatırımlara bağladığı görülüyor. Haziran ayında Austin, Teksas'ta yalnızca davetiyeyle hizmet veren ve yolculuk başına 6.90 dolar ücret alınan sınırlı bir robotaksi servisi başlatan Tesla, bu hizmeti sonbaharda San Francisco Körfez Bölgesi'ne de taşımayı planlıyor.