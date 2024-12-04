Tesla'nın yüzde 1'ine sahip yatırımcıdan büyük hisse satışı!

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Donald Trump'ın seçimi kazanmasının etkisiyle bir ayda yüzde 44 yükseldi. Trump'ın ekibinde yer alan Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, seçim haftası 242 dolardan işlem görürken, bugün 351 dolar.

Tesla hisselerinin en büyük bireysel hissedarlarından Leo KoGuan, mayıs itibariyle elinde 27,7 milyon hisse tutuyordu. Bu şirketin dolaşımdaki hisselerinin yüzde 0,9'una denk geliyor. Endonezyalı işadamının bugün itibariyle elinde ne kadar hisse bulunduğu bilinmiyor.

Leo KoGuan, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yaparak elindeki hisseleri artık tutmayacağını açıkladı.

Leo KoGuan şunları yazdı: "Artık Tesla'ya tamamen yatırım yapmıyorum. Tesla hisselerini elden çıkarıyorum ve kısa vadeli Hazine bonolarına yatırım yapıyorum."

Üçüncü Dünya Savaşı'nın geldiğine inandığını aktaran Leo KoGuan, "1929 tipi borsa çöküşü yaklaşıyor" diye yazdı.

Yatırımcı, ABD'nin 36 trilyon dolardan fazla borcunun, 2 trilyon dolardan fazla bütçe açığının ve 1 trilyon dolardan fazla ticaret açığını bulunduğunu da sözlerine ekledi.