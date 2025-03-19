Tesla’ya molotoflu saldırı: Las Vegas’taki araçları kundaklandı

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde, Tesla Çarpışma Merkezi'ne yönelik kundaklama ve silahlı saldırı düzenlendi. Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanı (LVMPD), merkezdeki Tesla marka araçların ateşe verildiğine ilişkin ihbar aldıklarını duyurdu. Görgü tanıkları, siyah kıyafetli bir şüphelinin molotof kokteyli kullanarak araçları kundakladığını ve ardından en az üç el ateş ettiğini ifade etti.

Saldırı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yetkililer, en az 5 aracın zarar gördüğünü, bunlardan 2'sinin tamamen yandığını açıkladı. Saldırının ardından merkezin ön kısmına sprey boyayla “Diren” yazıldığı görüldü. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu saldırı, Tesla'ya yönelik ilk saldırı değil. Daha önce Oregon, Colorado ve Missouri'deki Tesla bayileri de molotof kokteyli saldırılarına hedef olmuştu. Şirketin CEO’su Elon Musk, ABD’de kamu kurumlarında işten çıkarmalar ve işe alımlarda kısıtlamalar yapan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında yer alması nedeniyle protestoların odağı olmuştu.

Mart ayının başında Portland şehrinde bir Tesla bayisinin önünde yaklaşık 350 kişilik bir grup tarafından protesto gerçekleştirilmiş, New York’ta da bir Tesla mağazası önünde eylem yapılmıştı. New York’taki protestolarda yaşanan şiddet olayları sonucunda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Yetkililer, Las Vegas’taki saldırının arkasında siyasi ya da ideolojik bir motivasyon olup olmadığını araştırırken, kamuoyunun güvenliği açısından bölgedeki Tesla merkezlerinde önlemlerin artırıldığı bildirildi.