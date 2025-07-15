Texas'ı sel felaketi vurdu: 13 ölü, 97 kayıp
ABD'nin Texas eyaletini vuran sel felaketinde tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 131’e yükselirken, 97 kişi hâlâ kayıp.
ABD'nin Texas eyaletini vuran sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükselirken; kayıp 97 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, can kayıplarının çoğunun Kerrville ve çevresinde kaydedildiğini belirtti. Kerr County'deki ölümlerin çoğu kız çocuklarına özel Hristiyan kampı Camp Mystic'te yaşandı.
Kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri, Kerr County'deki Guadalupe Nehri bölgesinde kayıp kişileri aramaya devam ediyor. Texas'ta şiddetli yağışlar 4 Temmuz itibarıyla etkili olmaya başlamıştı.