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Texas'ı sel felaketi vurdu: 13 ölü, 97 kayıp

ABD'nin Texas eyaletini vuran sel felaketinde tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 131’e yükselirken, 97 kişi hâlâ kayıp.

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Texas'ı sel felaketi vurdu: 13 ölü, 97 kayıp
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ABD'nin Texas eyaletini vuran sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükselirken; kayıp 97 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Texas'ı sel felaketi vurdu: 13 ölü, 97 kayıp - Resim : 1

Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, can kayıplarının çoğunun Kerrville ve çevresinde kaydedildiğini belirtti. Kerr County'deki ölümlerin çoğu kız çocuklarına özel Hristiyan kampı Camp Mystic'te yaşandı.

Texas'ı sel felaketi vurdu: 13 ölü, 97 kayıp - Resim : 2

Kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri, Kerr County'deki Guadalupe Nehri bölgesinde kayıp kişileri aramaya devam ediyor. Texas'ta şiddetli yağışlar 4 Temmuz itibarıyla etkili olmaya başlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA