The Economist: Küresel savunma yarışında Türkiye ve Güney Kore yükseliyor

İngiltere merkezli The Economist dergisi, dünyada hız kazanan savunma yarışındaki yeni dengeleri ele aldı.

Analizde, Avrupa’daki savunma sanayilerinin Soğuk Savaş sonrası toparlanmakta zorlandığı, Rusya’nın ise savaşın yükü ve yaptırımlar nedeniyle ciddi darboğaza girdiği belirtilirken; bu süreçte Türkiye ve Güney Kore’nin öne çıktığına dikkat çekildi.

Rusya geriliyor

Yazıya göre, modern mühimmat ve ileri teknolojili silah sistemlerine ihtiyaç giderek artarken, Batı’daki dev savunma sanayileri eski üretim kapasitelerine ulaşmakta gecikiyor.

Dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı olan Rusya ise hem savaşın maliyeti hem de Batı yaptırımlarının parça tedarikini kilitlemesi nedeniyle ciddi bir düşüş yaşıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre dergi, Rusya’nın silah ihracatının 2022’ye kıyasla yüzde 50 gerilediğini, geleneksel müşterilerinin de artık alternatif tedarikçilere yöneldiğini aktardı.

Türkiye’nin yükselişi

Bu boşluğu dolduran ülkeler arasında Türkiye’nin adı öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen “yerli ve milli” üretim hamlesi sayesinde savunma ihracatının 7 milyar dolar seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçlarının savaşların seyrini değiştiren örnekler arasında gösterildiği analizde, kara, deniz ve hava platformlarındaki modernizasyon çalışmalarının Türkiye’yi artık yalnızca bölgesel değil küresel bir aktör konumuna taşıdığı ifade edildi.

The Economist ayrıca, Türk savunma şirketlerinin Avrupa pazarında da yatırımlar yaparak yalnızca silah tedarik eden değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve stratejik iş birlikleri kuran bir yapıya evrildiğini belirtti.

Güney Kore’nin atılımı

Güney Kore de benzer şekilde, özellikle Avrupa ile yaptığı yüksek hacimli anlaşmalarla dikkat çekiyor. NATO standartlarına uyumlu, hızlı teslimat ve uygun maliyet avantajı sağlayan Seul yönetimi, tanklardan topçu sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde ihracatını katladı.

The Economist, bu süreci “etkileyici bir yükseliş” olarak tanımlıyor.

Analizde, son olarak Türkiye ve Güney Kore’nin artık küresel savunma yarışında sadece izleyici olmadığı aksine, oyunun kurallarını değiştiren, etkisi giderek büyüyen iki stratejik aktör haline geldiği ifade edildi.