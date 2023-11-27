The Economist’ten 2024 hakkında 10 şifreli mesaj

Emre ERGÜL

İngiliz The Economist dergisi, her yeni yıla bakış kapağında yaptığı gibi, 2024 için hazırladığı kapak dosyasında yine şifreli mesajlar verdi. Kapağa gizlenen 10 mesajdan ilki, 2024’te tüm dünyada yapılacak 70’den fazla seçimle ilgili… Kapağın tam ortasında bulunan oy sandığı ile önümüzdeki yıl 4.2 milyar kişinin yaşadığı ülkelerde seçimlerin yapılacağının altı çizildi. Bu rakam, global nüfusun yarısı…

Eski ABD Başkanı Donal Trump’ın silüetini kapakta kullanan derginin ikinci mesajı da “ABD’nin küresel seçimi” hakkında... 3’te 1 şansa sahip olan Trump’ı başkan olması, dünyayı etkileyecek. Dergiye göre, “Rus lider Vladimir Putin’in kaderi, Ruslardan daha çok ABD’li seçmenin elinde!”

Üçüncü mesaj AB-Ukrayna'ya: “Avrupa, Ukrayna’ya daha çok askeri ve ekonomik destek verip, AB üyeliğinin yolunu açmalı.” Merak edilen bir diğer konu da kapakta füze çizimleriyle işaret edilen Ortadoğu’daki savaşın akibeti… 5’inci mesaj “çok kutuplu bozukluk”la ilgili. “Amerika'nın Asya'ya dönme ve yükselen Çin ile rekabetine daha fazla odaklanma planı, Ukrayna'daki ve şimdi de Gazze'deki savaş nedeniyle raydan çıktı.

Rusya'nın da dikkati dağılmış durumda ve nüfuzunu kaybediyor” diyen dergiye göre, “ABD'nin 'tek kutuplu dönemi’ sona erdiği için dünya daha fazla çatışmaya hazırlanıyor." Dergiye göre, 2024 “ikinci bir Soğuk Savaş’a gebe.” Altıncı mesaja göre, ABD’nin karşısında bu kez Çin olacak.

Yapay zekâ gerçek olacak

7’nci mesaj da yenilenebilir enerji ile igili. Dergiye göre, 2024’te enerji haritaları değişecek ve lityum, bakır ve nikel çok daha fazla önem taşırken; petrol ve gaz daha az önem taşıyacak. 8’inci mesajda ekonomi var: “Batılı ekonomiler 2023'te beklenenden daha iyi performans gösterdi ancak henüz durum kontrolden çıkmış değil ve faiz oranlarının ‘daha uzun süre yüksek’ kalması, resesyonlardan kaçınılsa bile hem şirketler hem de tüketiciler için sıkıntılı olacak. Çin, deflasyona düşebilir.” 9’uncu mesajında “Yapay zekâ 2024’te gerçekleşiyor” diyen dergi, Paris Olimpiyatları ve Ay misyonları sayesinde insanların önümüzdeki yıl “birlik ve beraberliği” tadabileceğinin de sinyalini verdi.