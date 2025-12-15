The Guardian: Esad ailesi, Rusya’da lüks içinde yaşıyor

İngiliz basını, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rusya’ya kaçan Beşar Esad’ın Moskova’daki yaşamına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Aileye yakın bir kaynak, Esad’ın “Rusça öğrendiğini ve oftalmoloji bilgilerini tazelediğini” belirterek, “Bu onun tutkusu. Paraya ihtiyacı olmadığı açık. Suriye’de savaş başlamadan önce de Şam’da düzenli olarak oftalmoloji pratiği yapıyordu” ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, Moskova’daki zengin elitlerin Esad’ın potansiyel hasta kitlesi olabileceğini ileri sürdü.

Rublyovka’da izole yaşam

Haberde, rejimin devrilmesinin ardından Esad ailesinin Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, izole ve lüks bir yaşam sürdüğü öne sürüldü. Aileye yakın iki kaynağın aktardığına göre Esad ailesi, Moskova’nın elitlerinin yaşadığı prestijli Rublyovka bölgesinde ikamet ediyor. Bu bölgede daha önce Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in de yaşadığı hatırlatıldı.

Bir aile dostu, “Çok sakin bir hayat sürüyorlar. Dış dünyayla temasları yok denecek kadar az. Yalnızca geçmişte sarayda görev yapan bazı isimlerle irtibat halindeler” dedi.

“Putin için artık önemsiz”

Kremlin’e yakınlığıyla bilinen bir kaynağın görüşlerine de yer verilen haberde, Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus siyasi elitleri açısından artık “önemsiz” görüldüğü iddia edildi. Kaynak, “Putin iktidarını kaybeden liderlere karşı sabırlı değildir. Esad artık etkili bir figür olarak görülmüyor, hatta ilgi çekici bir misafir bile sayılmıyor” ifadelerini kullandı.

Kaçış süreci ve aile fertleri

Haberde, Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’a yakın bir kişinin, Beşar’ın rejimin çöküşünün son anlarına kadar sarayda kaldığını ve kaçış konusunda pasif davrandığını iddia ettiği aktarıldı. Aynı kaynak, kaçış sürecinde asıl koordinasyonu Mahir Esad’ın sağladığını öne sürdü.

Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad’ın avukatı Elie Hatem ise, bazı aile fertlerinin kaçış sırasında Hmeymim Hava Üssü önünde geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldığını, ailenin ancak üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesiyle Umman’a geçebildiğini söyledi.

Medya çıkışı için Moskova’dan onay bekliyor

Haberde, Esad’ın eşi Esma Esad’ın Rusya’da güvenlik servislerinin gözetiminde deneysel bir tedavi gördüğü ve sağlık durumunun stabil hale geldiği öne sürüldü. Aynı kaynağa göre Beşar Esad, bir Amerikan podcast sunucusuyla röportaj ayarlamak istese de medyaya çıkmak için Rus yetkililerin onayını bekliyor.

Çocuklar Moskova ve BAE arasında

Aileye yakın kaynaklar, Esad’ın çocukları ve eşinin zamanlarının büyük bölümünü alışveriş yaparak geçirdiğini, lüks markalara yöneldiklerini iddia etti. Kızları Zein Esad’ın, Moskova’daki seçkin bir spor salonuna üye olduğu, çocukların sık sık BAE’yi ziyaret ettiği belirtildi.