'The Guardian' gazetesinde 50 yılın ardından bir ilk yaşanıyor

İngiltere'de 1791'de kurulan ve dünyanın en eski haftalık gazetesi unvanını elinde bulunduran The Observer'ın satış görüşmesine karşı çıkan gazeteciler grev yapma kararı aldı. Gazetenin Londra'daki merkezi önünde toplanan eylemciler, satış görüşmelerine devam eden Scott Vakfı'nı "ihanet etmekle" suçladı.

Ulusal Gazeteciler Sendikası'ndan eyleme tam destek

Greve destek veren (NUJ) yapılan açıklamada ise The Guardian'da 50 yılı aşkın süredir ilk kez grev yapıldığını belirtilirken 4 Aralık'ın The Observer'ın 233'üncü yaş günü olduğu hatırlatıldı.

NUJ Genel Sekreteri Laura Davison, "The Guardian ve The Observer çalışanlarının arkasında NUJ'un tam desteği vardır. Yüksek oyla alınan grev kararı, gazetecilerin başına geleceklerle ilgili okuyuculara ve sorumlu kişilere endişelerini iletme isteğini gösteriyor. The Observer, toplumumuz açısından önemli bir yere sahip ve çalışanları onun geleceğini önemsiyor." ifadelerini kullandı.

Tortoise Media-Scott Vakfı satış anlaşmasını imzalayacak mı?

Scott Vakfı Başkanı Jacob Sunde ise çalışanlara gönderdiği e-postada herkes için doğru adımı atmak istediklerini belirterek liberal gazeteciliğin geleceği için karar almak istediklerini ifade etti. Eğer Scott Vakfı ile gazeteyi almak isteyen Tortoise Media arasında anlaşma sağlanırsa The Observer çalışanlarına gönüllü işten çıkarılma hakkı ya da aynı şartlarda görevlerine devam hakkı verilecek.