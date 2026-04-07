The Times'dan 'Mücteba Hamaney' iddiası: Ağır yaralı

Orta Doğu'da savaş tüm şiddetiyle sürerken İngiltere basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

The Times gazetesi, Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın dini lideri olan Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürdü.

Ali Hamaney’in öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandı

ABD ve İsrail istihbaratlarının Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırılan habere göre; Mücteba Hamaney’in babası Ali Hamaney’in öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

Söz konusu diplomatik notta, "Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ağır. Kum’da tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamıyor" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının Mücteba Hamaney’in yerini bir süredir bildiği, ancak ayrıntıların daha önce kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.