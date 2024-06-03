The Washington Post'ta üst düzey istifa: ilk kadın genel yayın yönetmeni görevi bıraktı

ABD medyasının önde gelen gazetelerinden The Washington Post'un ilk kadın genel yayın yönetmeni Sally Buzbee, üç yıllık görev süresinin ardından istifasını duyurdu.

Kasım ayında yapılması planlanan ABD Başkanlık seçimlerine kadar Buzbee'nin yerini Wall Street Journal'ın eski genel yayın yönetmeni Matt Murray alacak. Kasım ayındaki seçimlerin ardından ise Telegraph Media Group'un editör yardımcısı olan Robert Winnett, genel yayın yönetmeni olarak göreve başlayacak.

2021'in şubat ayında istifa eden Martin Baron'un yerini alan Buzbee, Associated Press'in genel yayın yönetmenliğini yürütüyordu.

Buzbee, istifasına ilişkin henüz bir gerekçe paylaşmadı.

Buzbee, 2021'de genel yayın yönetmenliğine getirildiğinde gazetenin 144 yıllık tarihinde bir ilke imza atmıştı.