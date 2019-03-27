Theresa May'den istifa açıklaması

27 Mart 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu bildirdi.

İngiliz Parlamentosu hükümetin karşı çıkmasına rağmen Brexit konusunda 8 farklı senaryoyu oylamaya hazırlanırken, May de lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin yönetiminde etkili ve milletvekillerinin oluşturduğu 1922 Komitesi ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, May, basına kapalı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

''Parlamento grubunun ruh halini açıkça gördüm. Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasında yeni bir yaklaşım ve yeni bir liderlik arzu ediliyor. Bunun önünde engel olmayacağım. Ülkemiz ve partimiz için doğru olanı yapmak için bu görevi niyetlendiğimden daha önce bırakmaya hazırım.

Biliyorum bazılarınız eğer Brexit anlaşmasına destek verirseniz benim bunu müzakerelerin ikinci safhasını yürütmek için yetki sayacağımdan endişe ediyor. Hayır öyle yapmayacağım. Bu odadaki herkesten anlaşmaya destek olmasını istiyorum ki tarihi görevimizi tamamlayabilelim. İngiliz halkının kararını hayata geçirip AB'den pürüzsüz ve düzenli bir biçimde ayrılabilelim.''

İngiliz Parlamentosu 8 Brexit senaryosunu oylayacak