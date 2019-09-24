Thomas Cook yöneticilerine soruşturma

24 Eylül 2019

İngiliz turizm şirketi Thomas Cook'un dün başlayan tasfiye süresi sonrasında dünyanın çeşitli bölgelerindeki 150 binden fazla turist mağdur olmuş, şirketin sadece İngiltere'de 9 bin çalışanının da işsiz kalmıştı. İngiltere Hükümeti ortaya çıkan bu tablonun sorumlularını tespit etmek için düğmeye bastı.

Zarara neden olup olmadığı araştırılacak

Hükümet, Thomas Cook yöneticilerinin şirketin batışındaki rolünü araştırmak için soruşturma talimatı verdi. İngiltere'de İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, Tasfiye Hizmetleri'nden şirketin direktörlerinin sorumluluğu ve aldıkları herhangi bir kararın bankalara ya da emeklilik planlarında bir zarara neden olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Başbakan Boris Johnson “ahlaki tehlike” içerdiği gerekçesiyle hükümetin Thomas Cook'un kurtarılmasını reddetme kararını savundu.