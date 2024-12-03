THY, ateşkes sonrası Beyrut seferlerine başladı
İsrail ile Lübnan'ın ateşkes kararının ardından Lübnan'daki havayolu seferleri de normale dönmeye başlıyor. Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a seferlerine yeniden başladı. Sefer sayısı 6 Aralık'ta ikiye çıkarılacak.
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İsrail ile Lübnan arasındaki çatışması süreç ateşkesle sonuçlandı. Ülkede hayat yavaş yavaş normale dönüyor.
Türk Hava Yolları (THY), 21 Eylül'de durdurma kararı aldığı Beyrut seferlerini yeniden başlattı.
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk etapta günlük tek sefer planlanan Beyrut uçuşları, 6 Aralık'ta günlük 2 sefere çıkarılacak.
Seferler 11 Aralık'ta ise günde 4 uçuşla normal tarife şeklinde gerçekleştirilecek.