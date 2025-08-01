Ticaret Bakanlığı, ABD'nin düşük tarife kararını yorumladı: 'Türkiye açısından önemli avantaj'

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin, ABD'nin en düşük tarife uyguladığı ülkeler arasında bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Ağustos itibarıyla açıklanan yeni gümrük tarifeleri kapsamında, dünya genelinde yüzde 15-50 arasında değişen oranda vergi artışlarının yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin ise en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmasının nedenleri arasında, ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiği, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğu gösterildi.

"Türkiye açısından önemli bir avantaj"

Bu durumun Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj olduğunun altı çizilen açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, bu yeni düzenlemede en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam etmektedir.

Türkiye’nin düşük tarife kategorisinde yer alması:

ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini,

Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu,

Ve Türkiye’nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü

göstermektedir.

Bu durum, başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır."

İki ülke arasındaki temaslar sürüyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-ABD arasında çelik, otomotiv ve bakır gibi stratejik sektörlerde uygulanan tarifelere ilişkin olarak görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi:

"Çelik, otomotiv ve bakır gibi stratejik sektörlerde uygulanan tarifelere ilişkin olarak Türkiye ile ABD makamları arasında diplomatik ve teknik düzeylerde yoğun görüşmeler sürdürülmektedir. Ülkemiz lehine daha düşük oranların sağlanması amacıyla yürütülen müzakereler yapıcı devam etmektedir.

Bu kapsamda, temaslar kapsamında özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörümüze yönelik beklentilerimizin de karşılanması şeklinde bir açılım sağlanması için temaslarımız da sürmektedir."

İki ülkenin ticari ilişkileri

Açıklamada, iki ülke arasında ticaret ilişkilerinde karşılıklı diyalog ve iş birliğinin güçlendiği de belirtildi:

"Türkiye’nin önceliği, ABD ile yürütülen dış ticaretin öngörülebilir, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerlemesini sağlamaktır. ABD Başkanı tarafından yayımlanan son kararnamede de görüldüğü üzere, Türkiye müzakere süreci olumlu ilerleyen ülkeler arasında yer almakta; bu da ikili ticaret ilişkilerinde karşılıklı diyalog ve iş birliğinin güçlendiğini göstermektedir."