Ticaret gerilimi sonrası Çinli şirketten Airbus alımı: 22 milyar dolarlık anlaşma sağlandı

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin etkisiyle Boeing’in Çin pazarındaki yeni sipariş alma gücü zayıflarken, Avrupa merkezli Airbus bu süreçten avantajlı çıktı.

22 milyar dolarlık anlaşma

Çin’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air China başta olmak üzere birçok Çinli havayolu, Aralık ayının son günlerinde Airbus ile toplam değeri 22 milyar doları aşan 148 uçaklık alım anlaşmalarına imza attı. Bu kapsamda en büyük sipariş, Air China tarafından verildi.

2032'ye kadar filoya katılacak

Air China, Airbus ile 60 adet A320NEO tipi uçak için yaklaşık 9,53 milyar dolarlık bir satın alma sözleşmesi yaptı. Şirketin 30 Aralık’ta yayımladığı açıklamada, uçakların 2028-2032 döneminde filoya katılacağı ifade edildi.

Airbus’tan yapılan açıklamada, "Air China’nın Airbus A320 ailesinden daha fazla uçak siparişi verme kararı almasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Aynı gün China Express Airlines da üç adet A320NEO siparişi verdiğini duyurdu. Airbus ile anlaşma yapan diğer Çinli havayolları arasında Spring Airlines ve Juneyao Airlines da yer aldı. Bu şirketler sırasıyla 30 ve 25 adet A320 model uçak alacaklarını duyurdu.

Bunu izleyen gün ise Hong Kong merkezli uçak kiralama şirketi China Aircraft Leasing Group Holdings, 30 adet A320NEO uçağı kapsayan bir sözleşme imzaladığını ve teslimatların 2033 yılına kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çin merkezli havayolu ve leasing şirketlerinin yalnızca son bir haftada Airbus ile yaptığı anlaşmaların toplam tutarının yaklaşık 22,2 milyar dolara ulaştığı belirtildi.