Ticaret görüşmeleri piyasaları hareketlendirdi! Asya, ABD ve Avrupa endeksleri yükseliyor

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinde kaydedilen olumlu gelişmeler, Asya borsalarında yükselişe neden oldu. Ticaret gerilimlerinin azalacağı beklentisi piyasalara olumlu yansıdı.

Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,37, Shenzhen CSI 300 Endeksi yüzde 0,61 ve Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,93 oranında artış kaydetti. Tokyo’da ise Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,16 yükseldi.

ABD’de vadeli endekslerde de yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,47, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,9 oranında artış gösterdi.

Avrupa piyasalarına da olumlu hava yansıdı

Olumlu hava Avrupa piyasalarına da yansıdı. FDAX yüzde 0,8, Eurostoxx 50 yüzde 0,83 ve FTSE 100 yüzde 0,3 oranında artışla açılışı yaptı.

Principal Asset Management'ta çoklu varlık portföyü yöneticisi Raj Singh, Bloomberg Television'a yaptığı açıklamada, "Piyasalarda risk iştahı geri geliyor" ifadesini kullandı. Singh, belirsizliğin halen devam ettiğini belirterek, "Tüm ticaret durumu oldukça akışkan ve belirsizlik oldukça yüksek" dedi.

Mizuho Securities Asia Genel Müdürü Sean Darby ise, ticaret anlaşmalarının tamamlanmasının uzun sürebileceğini vurguladı. Darby, "Gerçekte, bu ticaret anlaşmalarının birçoğunun sonuçlandırılmasının çok daha uzun süreceğini düşünüyorum. Bu ticaret anlaşmalarında çok daha fazla ayrıntı var" değerlendirmesinde bulundu.