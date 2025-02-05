Ticaret savaşı fitili ateşlenebilir! AB'den Trump'ın gümrük vergilerine misilleme

Avrupa Birliği (AB), Donald Trump'ın bloğa yönelik gümrük vergisi tehditlerini uygulaması durumunda, ABD hizmet sektörüne yönelik misilleme hazırlığı yapıyor. Brüksel, "zorlama karşıtı enstrüman" (ACI) ile Silikon Vadisi'ni hedef alabilecek sert adımlar planlıyor.

"Tüm seçenekler masada"

Planlara ilişkin Financial Times'a konuşan iki yetkili, Avrupa Komisyonu'nun, olası bir ticaret anlaşmazlığında ABD'nin teknoloji devlerini hedef alabilecek adımlar atmak istediğini belirtti. Yetkililerden biri, "tüm seçenekler masada" diyerek, uluslararası hukuka uygun en güçlü yanıtın ACI ile verilebileceğini vurguladı.

ACI, 2023'te yürürlüğe girdiğinde bazı AB yetkilileri tarafından "bazuka" olarak nitelendirilmişti. Araç, AB'nin fikri mülkiyet haklarını koruma, yazılım indirmelerini engelleme ve ticari akış hizmetlerini iptal etme gibi geniş kapsamlı misillemelerde bulunmasına imkân tanıyor.

Ticaret savaşı fitili ateşlenebilir

Trump’ın daha önce Danimarka'yı Grönland'ı devretmeye zorlamak ve AB'nin ABD teknoloji devlerine yaptırımlarını durdurmasını sağlamak için gümrük tarifesi tehdidinde bulunmasının bu kapsama gireceği ifade ediliyor.

AB yetkilileri, ACI'nın hizmet ticaretine kısıtlamalar getirme yetkisiyle, potansiyel bir ticaret savaşının fitilini ateşleyebileceğini belirtti.