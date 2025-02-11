Ticaret savaşında yeni perde! Çin yuanı zayıflıyor

Çin yuanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini yüzde 25'e yükseltmesinin ardından üç haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem gördü. Yeni gümrük tarifeleri, küresel ticaret savaşı endişelerini artırırken dolara olan talebi güçlendirdi.

Pekin yönetiminden Trump kararına karşılık

Trump'ın bu kararı, ay başında uygulamaya giren yüzde 10'luk Çin ithalat tarifesinin ardından geldi. Pekin yönetimi ise pazartesi günü enerji ve diğer ürünlere yönelik misilleme vergilerini devreye alarak karşılık verdi.

Bugün itibarıyla yuan, dolar karşısında yüzde 0,05 düşüşle 7,3078 seviyesine geriledi. Pazartesi günü psikolojik sınır olarak görülen 7,3 seviyesini aşan yuanın offshore piyasadaki karşılığı da 7,3126 düzeyine kadar geriledi.

Vergilerin Yuan üzerindeki baskısı

Mizuho Bank Asya Döviz Stratejisti Ken Cheung, Trump'ın geniş kapsamlı gümrük vergilerinin doların değer kazanmasına neden olduğunu ve yuan üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Cheung, "Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) desteği ve ticaret savaşı öncesi konumlanmalar yuanın direnç göstermesine katkı sağlayabilir. Offshore ve onshore yuan seviyelerinin 7,3 civarında dengelenmesi bekleniyor" dedi.

Çin Merkez Bankası (PBOC), piyasalar açılmadan önce yuanın referans kurunu 7,1716 olarak belirledi. Banka, kasım ortasından bu yana piyasa beklentilerinden daha güçlü seviyelerde kur belirleyerek yuanın değer kaybını sınırlandırmaya çalışıyor.

Powell'ın açıklamaları takip edilecek

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde para politikasıyla ilgili yarı yıllık değerlendirmesini sunması bekleniyor. Powell'ın tarifeler ve enflasyon konusundaki açıklamaları yakından takip edilecek.

Piyasalarda, Fed'in mart ayındaki toplantıda faiz oranlarını sabit tutması öngörülürken, haziran ayına kadar en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin yüzde 50'yi aşmadığı belirtiliyor.