Ticaret savaşında yeni perde

09 Temmuz 2019

ABD ve Çin, iki ay aradan sonra ticaret müzakerelerine bu hafta yeniden başlayacaklar, ancak ticaret savaşlarının başlamasından bir yıl sonra anlaşmazlıklarının azaldığına dair yeterince işaret bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G20 zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile biraraya gelmesinin ardından iki taraf müzakerelere yeniden başlarken, Çin'den ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yeni gümrük vergilerini askıya almayı kabul etmişti.

Trump, daha sonra Çin'in ABD tarım ürünü alımlarını yeniden başlatacağını ve ABD'nin Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei Technologies'e yönelik bazı ihracat kısıtlamalarını gevşeteceğini söylemişti.

Ancak görüşmelere yakın kaynaklar ve Çin ticaret gözlemcileri, Trump-Xi zirvesinin üst düzey müzakerecilerin ticaret anlaşması müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan çıkmazı aşmasına zemin hazırlamadığını ifade ettiler.

Kaynak: Reuters