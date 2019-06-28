Ticaret savaşının galibi Vietnam!
ABD’nin Çin’e getirdiği yüksek tarifeleri bypass etmek isteyen ithalatçının direksiyonu kırdığı ülkelerin başında açık ara Vietnam geliyor. Ticaret savaşından kaynaklanan üretim kayması nedeniyle Vietnam’ın ekonomisi neredeyse yüzde 8 büyüdü.
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