Tiffany anlaşmasına iki ülkeden onay

11 Eylül 2020

HİLAL SARI

ABD’li mücevher şirketi Tiffany & Co, dün yaptığı açıklamada Fransız lüks ürünler devi LVMH’nin 16,2 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına Japonya ve Meksika otoritelerinden onay aldığını duyurdu.

LVMH, Fransız hükümetinin isteği üzerine mecburi olarak anlaşmadan vazgeçtiğini duyurmuş, Tiffany ise LVMH’ye ABD’de dava açmıştı. LVMH açıklamasına göre Fransa hükümeti, ABD’nin Fransa menşeli ürünlere uygulayacağı gümrük vergilerini değerlendirene kadar anlaşmanın ertelenmesini istedi. Ancak Tiffany’nin ABD’de açtığı dava üzerine, LVMH de Tiffany’ye karşı dava açarak, anlaşmadan vazgeçme gerekçesi olarak Tiffany’nin pandemi döneminde satışlar düşmesine rağmen temettü dağıtmasını gösterdi.

Tiffany’den yapılan açıklamada anlaşmanın hala Avrupa rekabet otoritelerinden ve Tayvan’dan onay beklediğini söyledi. LVMH de perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa otoritelerine anlaşma için başvurunun önümüzdeki günlerde yapılacağını, onayın ekim ayı içinde alınmasının beklendiğini söylemişti.

Pandemi lüks satışları vurmuştu

Ünlü milyarder Bernard Arnault tarafından yönetilen Fransız lüks ürünler devi LVMH, pandeminin henüz başlamadığı 2019 yılının kasım ayında Tiffany & Co’yu 16,2 milyar dolara almak için anlaşmıştı. Anlaşma gerçekleştiği takdirde lüks perakendedeki en büyük birleşmelerden biri olacaktı.

Pandemi nedeniyle 16 milyar dolarlık anlaşmanın LVMH için cazibesini yitirdiği yorumları yapılırken, veriler de bunu destekler nitelikte. LVMH’nin ikinci çeyrek satışları ise yüzde 38 düşüşle 7,8 milyar Euro’ya (9,2 milyar dolar) gerilemişti. Tiffany’nin dünya genelinde satışları 31 Temmuz’la biten çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşmüş ve 747 milyon dolara gerilemişti.

Boston Consulting Group’un tahminlerine göre, küresel lüks perakendede satışları bu yıl yüzde 25 ila 45 düşüş kaydedecek.