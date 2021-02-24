Tiger Woods kaza geçirdi
Ünlü golf sporcusu Tiger Woods, California'da trafik kazası geçirdi. Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.
ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods'un, California'da geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yerel kaynaklara göre, Tiger Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.
Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.
Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.
Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.