TikTok-ABD krizinde düğüm çözüldü! Trump’ın 'güvence'si sonrası TikTok ABD’de yeniden faaliyette

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD'deki faaliyetlerine ara vermesinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevde olduğu dönemde platform, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle hedef alınmış ve kullanıcı verilerinin Çin hükümetiyle paylaşılabileceği iddiaları üzerine sıkı yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Trump yönetimi, TikTok’un ABD'de hizmetine devam edebilmesi için veri güvenliği garantisi ve uygulamanın operasyonlarının ABD merkezli bir yapı altında gerçekleştirilmesi şartını öne sürmüştü.

TikTok, Trump'ın şartlarını kabul etti

TikTok, bu talepleri karşılamak amacıyla Oracle ve Walmart gibi ABD merkezli şirketlerle ortaklık yaparak veri güvenliği konusunda önemli adımlar attığını açıkladı. Şirket, ABD kullanıcılarının verilerinin artık tamamen yerel sunucularda saklandığını ve bu verilere Çin'deki hiçbir yetkilinin erişemeyeceğini garanti etti. Trump, TikTok’un bu düzenlemeleri yapmasının ardından platformun ABD'de yeniden hizmet verebileceğini duyurdu.

TikTok’un ABD'deki yeniden faaliyete geçişi, özellikle genç kullanıcılar ve içerik üreticileri arasında büyük memnuniyetle karşılandı. Platformun, güvenlik endişelerine yönelik attığı adımların diğer ülkeler için de örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.