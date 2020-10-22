TikTok anlaşması mahkeme kararını verene kadar askıya alındı
Çin menşeli video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD'li şirketler tarafından satın alınması ABD mahkemesinin uygulamayı indirme yasağı üzerinde kararını verene kadar askıya alındı.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Çin'in tartışmalı video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla yasaklanması konusundaki mahkeme kararı kesinleşene dek, şirketin ABD'li alıcılarla ortaklığını sağlayacak anlaşma askıya alındı.
Gazetenin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, anlaşma ile ilgili görüşmeler, mahkemenin yasak kararı anlaşmanın detayları ve nasıl yapılandırılacağı konularında değişikliklere sebep olabileceği sebebiyle, durduruldu.