TikTok anlaşmasında Çin'in tavrı değişti
Çin'in TikTok anlaşması konusundaki tavrı değişirken, Çin basınına yansıyan haberler Çin'in anlaşmayı onaylamayabileceğine işaret etti.
Çin'in devlet destekli gazetesi Global Times ABD'nin TikTok anlaşması için öne sürdüğü koşulları "holiganlık" olarak tanımlarken, yapılan açıklamalar Çin'in anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağı konusunda endişelere yol açtı.
Global Times, TikTok anlaşması konusundaki duruşunu değiştirerek, anlaşma sonrası kurulacak olan, Oracle ve Walmart'ın azınlık hisselerine sahip olacağı TikTok Global şirketi ile ilgili anlaşmanın "adil olmadığını" ifade ederek, ABD'yi "zorbalıkla" suçladı.
Global Times daha önceki makalelerinde Çin'in "makul" görülen anlaşmayı onaylayacağını belirtmişti.
Gazetenin pazartesi günü yayımlanan "serbest kürsü" köşesinde, kurulması planlanan TikTok Global'in 5 kişilik yönetim kurulunda 4 ABD'linin olması gereğine, Oracle'ın TikTok'un kaynak koduna erişim kazanmasına ve Çinli kullanıcılara getirilebilecek erişim yasağına dikkat çekildi.