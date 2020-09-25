TikTok Avustralya'ya analiz izni verdi
TikTok, Avustralya hükümetine algoritmasını ve kaynak kodunu analiz etmek için izin verdi.
Video paylaşım uygulamasının sahibi olan ByteDance, son günlerde artan ulusal güvenlik endişelerini hafifletmek adına Avustralya hükümetine uygulamanın kaynak kodunu ve algoritmasını analiz etme izni verdi.
TikTok Avustralya yöneticileri, ülkenin başkenti Kanberra'da Sosyal Medya Üzerinden Dış Müdahaleler Komitesi ile bir araya geldiler.
TikTok Küresel Güvenlik Şefi Roland Cloutier, düzenleyiciler, hükümetler ve ticari işletmelerin TikTok'un kaynak kodunu inceleyebileceklerini söyledi.
Yapılan görüşmede Cloutier, TikTok'un kaynak kodunun, uygulamanın Çin versiyonu olan Douin ile aynı olmadığını belirtti.