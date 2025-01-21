TikTok, DSÖ ve dış yardımlar... ABD Başkanı Trump'tan ilk 'iş günü'nde 3 dikkat çeken hamle!

ABD Başkanı Donald Trump, görevindeki ilk gününde video paylaşım platformu TikTok'un ABD'deki yasaklanma sürecini 75 gün erteleyen bir kararname imzaladı. TikTok'un sahibi ByteDance, ABD yasalarına uygun bir şekilde varlıklarının elden çıkarılması taleplerini reddetmişti. Trump, TikTok'a bir şans verilmesi gerektiğini belirterek “Sanırım TikTok için sıcak bir noktam var” ifadelerini kullandı.

Dış yardımlar askıya alındı

Ayrıca Trump, ABD'nin dış yardım programlarını geçici olarak askıya alarak bu yardımların Amerikan çıkarlarıyla uyumlu olup olmadığını inceleyecek bir süreç başlattı. İlgili kararnamede, dış yardım programlarının Amerikan değerlerine ve dünya barışına zarar verebileceği yönündeki endişelere dikkat çekildi. Bu süre zarfında, Trump'ın politikalarıyla uyumlu olmayan hiçbir dış yardımın yapılmayacağı ifade edildi.

DSÖ'den çekilme adımı

Trump'ın görevdeki ilk gününde attığı diğer adımlardan biri de ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeniden çekme sürecini başlatması oldu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu kararın Trump’ın küresel kurumlara karşı eleştirel duruşunu ve pandemi yönetimine dair DSÖ'ye yönelik suçlamalarını yansıttığı belirtildi. DSÖ'nün en büyük finansörü olan ABD’nin çekilmesi, pandemiler ve küresel sağlık konularında diplomatik ilişkiler açısından ciddi etkiler yaratabileceği endişelerini de beraberinde getirdi.