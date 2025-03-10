TikTok için kritik süreç! Trump’tan açıklama: 'Dört farklı grupla görüşüyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un satışı konusunda dört farklı grupla temas halinde olduklarını ve tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu.

TikTok’un akıbeti, ana şirketi ByteDance’in ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle platformu satmasını ya da yasaklanmasını öngören yasanın 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesiyle tartışma konusu olmuştu. 20 Ocak’ta göreve gelen Trump, yasanın uygulanmasını 75 gün erteleyen bir başkanlık kararnamesine imza atarak süreci uzattı.

"Dört farklı grupla görüşüyoruz"

Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, TikTok’un satışıyla ilgili bir anlaşmanın yakın zamanda olup olmayacağı sorusuna "Olabilir" yanıtını verdi. Başkan ayrıca, "Dört farklı grupla görüşüyoruz ve birçok kişi TikTok’u almak istiyor. Hepsi de iyi seçenekler" ifadelerini kullandı.

Potansiyel alıcılar kimler?

TikTok üzerindeki belirsizlik, eski Los Angeles Dodgers sahibi Frank McCourt da dahil olmak üzere birçok yatırımcının ilgisini çekti. Analistler, hızla büyüyen bu platformun değerinin 50 milyar dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. TikTok ve ByteDance yetkilileri ise konuya ilişkin mesai saatleri dışında gelen yorum taleplerine yanıt vermedi. Satış sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.