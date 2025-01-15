TikTok kapanacak mı? Çalışanlarına not yolladı, ne yapılacağını anlattı

Çinli şirket TikTok'un ABD'deki faaliyetini kısıtlayacak yasa 19 Ocak'ta devreye girecek. TikTok eğer satılmazsa ülkede yasaklanabilir. Bununla ilgili başvuru yapan TikTok'un dosyası halihazırda ABD'de Yüksek Mahkeme'nin önünde.

Yüksek Mahkeme, TikTok'u yasaklamanın ABD Anayasası'nın ifade ve özgürlüklerle ilgili birinci maddesiyle ilintili olup olmadığına karar verecek.

TikTok'tan çalışanlarına mesaj

TikTok yönetimi, çalışanlarına bir not göndererek ofislerinin açık kalacağını, çalışanlarının paralarını alacağını kaydetti.

Notta şöyle dendi: "Refahınızın en önemli öncelik olduğunu yeterince vurgulayamıyorum ve bu nedenle en önemlisi, ABD'deki çalışanlar olarak istihdamınızın, maaşınızın ve sosyal haklarınızın güvende olduğunu ve bu durum 19 Ocak son tarihinden önce çözülmemiş olsa bile ofislerimizin açık kalacağını pekiştirmek istiyorum."

TikTok'un notunda, "Liderlik ekibimiz çeşitli senaryoları planlamaya ve ileriye dönük yolu planlamaya devam etmeye lazer odaklı olmaya devam ediyor" dendi.